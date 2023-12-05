مسؤولة أوكرانية تدعو النساء للالتحاق بجبهات القتال

دعت مسؤولة أوكرانية، اليوم الثلاثاء، النساء في بلادها إلى الالتحاق بجبهات القتال ضد القوات الروسية، وقالت إن المشاركة في الحرب "أفضل عمل تطوعي تقوم به النساء في عام 2024".

وكتبت نائبة رئيس لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات في البرلمان الأوكراني، ماريانا بيزوجلايا، على صفحتها بموقع "فيسبوك: "أعزائي الجنود، هل تريدون انضمام أفراد جدد إلى وحدتكم؟ لتقويتكم؟ ليمنحوكم قسطاً من الراحة؟ أفضل عمل تطوعي لعام 2024 هو القدوم إلى القوات المسلحة الأوكرانية، هذا نداء للنساء أيضاً".

وأشارت بيزوجلايا، إلى أنها خدمت في عام 2015 في الجيش الأوكراني.