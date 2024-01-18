بعد قصف متبادل.. الصين تعرض التوسط بين باكستان وإيران

أعربت بكين اليوم الخميس، عن استعدادها للتوسط بين باكستان وإيران بعد تبادل للقصف عند الحدود بين البلدين، بما في ذلك ضربة قالت طهران إنها أودت بحياة سبعة أشخاص.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحافي دوري: إن "الجانب الصيني يأمل بشكل صادق بأن يكون بإمكان الطرفين التهدئة وممارسة ضبط النفس وتجنّب تصعيد التوتر".

وأضافت "نحن على استعداد للعب دور بنّاء في خفض التصعيد حال رغب الطرفان بذلك".