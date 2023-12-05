خبراء روس لـ"إرم نيوز": أيام زيلينسكي باتت معدودة

يواجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تحديات على الصعيدين الداخلي والخارجي، قد تقوض قدرته على إدارة البلاد، أو حتى تجبره على التنحي عن السلطة، بحسب تقييم خبراء روس للوضع الحالي الذي تعيشه السلطات في كييف، تحدثت إليهم "إرم نيوز".

وكشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" عمّا قالت إنه حديث يجري حاليًّا في الأوساط الدبلوماسية البريطانية، حول الضغط على الإدارة الأوكرانية وإجبارها على الجلوس على طاولة المفاوضات، وذلك نتيجة الانتكاسات العسكرية التي مني بها الجيش الأوكراني والخلافات الداخلية التي باتت تطفو على السطح.

ضغوط خارجية

ويرى الخبير الروسي رومان فينيسكي المختص في الشؤون الدولية في حديثه لـ"إرم نيوز" أن الضغوط الغربية لها مبرراتها، خاصة بعد ما آلت إليه الأمور في كييف.

ويقول فينيسكي، إن "ما تقوم به لندن أو باقي العواصم الغربية من وجهة نظري له مبرراته، هناك أزمات حقيقية تعيشها السلطات في كييف، وعلى رأسها الفشل الأوكراني العسكري، فقد بدأت تظهر هنا وهناك تحركات تؤشر على تململ الغرب بتقديم الدعم، نتيجة عدم الحصول على نتائج من الهجوم العسكري المضاد".

ويتابع "يضاف إلى ذلك أن هذا الفشل العسكري انعكس على الداخل الأوكراني، فبعد أن كان نظام زيلينسكي ومعارضته متفقين على كل شيء بما يخص الحرب وترتيب الأمور السياسية في البلاد، تغيّر الوضع الآن، وأهم نقطة في هذا الموضوع هو ملف الانتخابات الرئاسية".

وأردف قائلًا: "جميع التيارات السياسية في أوكرانيا كانت متفقة على تأجيل الانتخابات وإبقاء زيلنيسكي في سدة الحكم، أما الآن هناك أصوات داخلية وحتى خارجية، تدعو إلى تنظيم الانتخابات الأوكرانية في وقتها الذي ينص عليه الدستور في مارس 2024".

ويوضّح الخبير الروسي، بأن" الضغوط الداخلية لإجراء انتخابات قد تكون مفهومة، لكن الخارجية قد تثير قلق زيلينسكي أكثر، والتي تعكس رغبة غربية باستبداله".