رئيس "فاغنر" يعلّق على إلغاء القضاء الأوروبي عقوبات على والدته

علق يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر" الروسية، اليوم الأربعاء، على قرار القضاء الأوروبي بإلغاء عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على والدته.

وقال بريغوجين إن "والدته قامت بإجراءات الطعن وكسبت القضية بمفردها على الأغلب"، مؤكدا أنه "لا يعلم بالتفاصيل لأنه الآن في رحلة عمل في دونباس"، حسب وصفه.

وأضاف رئيس "فاغنر" على قناته في "تيليغرام"، أنه "في المستقبل القريب سوف يتعامل بالتفصيل مع المحاكمة التي فازت بها والدته".

أما بالنسبة للطعن على العقوبات المفروضة ضده وضد شركة "فاغنر"، فقال: "لن أجادلهم، وأعتقد أنه في الوقت الحالي يتم فرضها بشكل مبرر".