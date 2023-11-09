تشاد.. المعارض ماسرا ينفي عقد صفقة لتقاسم السلطة

نفى المعارض التشادي سوسيس ماسرا، أن تكون عودته إلى بلاده من المنفى تأتي في إطار صفقة لتقاسم السلطة، وقال إنه غير معني بمنصب رئيس الوزراء أو أيّ منصب سياسي، وإنّ المهم، اليوم، هو إنجاح الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وفي أول حوار صحفي منذ عودته إلى نجامينا، الأسبوع الماضي، قال ماسرا لوكالة "دوتش فيلا" الإخبارية، إنّه كما صرّح، مرارًا، فإنّ حزبه غير معني بمناصب سياسية في المرحلة الانتقالية بقدر ما هو مستعد للعمل على أساس العدالة والمساواة، وتفضيل المبادئ الديمقراطية التي ستسمح للتشاديين باختيار قادتهم في نهاية هذه الفترة الانتقالية.

وأضاف ماسرا: "هذا الاستعداد ليس فقط على مستوى الحكومة، بل على جميع المستويات، بما في ذلك الإدارة الإقليمية، بما في ذلك الهيئات المسؤولة عن الانتخابات، ولكننا لم نكن قط في حالة رفض العمل معًا من أجل الديمقراطية"، مشيرًا إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها بوساطة من الكونغو الديمقراطية، والتي عاد بمقتضاها إلى بلاده، "ليست اتفاقية مشاركة وظيفة، بل مسؤولية مشتركة لأن نخدم التشاديين".