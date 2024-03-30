بسخرية ترامب.. بايدن يطلق إعلاناً تلفزيونياً لجذب مؤيدي نيكي هيلي‎

أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إعلاناً تلفزيونياً يستهدف جذب ناخبي نيكي هيلي في إطار سعيه لإعادة بناء التحالف الذي أوصله إلى البيت الأبيض.

ويهدف بايدن من الإعلان لاستمالة الجمهوريين المعتدلين الذين فضلوا التصويت لهيلي على دونالد ترامب خلال اختيار مرشح حزبهم للانتخابات الرئاسية.

ويُظهر الإعلان، المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وهو يسخر من السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة، ويقول لأحد المراسلين إنه قادر على الفوز بدون دعم مؤيديها.

ويُسمع ترامب وهو يقول في الإعلان، الذي يستمر لمدة 30 ثانية: "لقد جن جنونها. إنها شخص غاضب جداً"، معرباً عن رفضه لأنصارها ومهدداً بطردهم من حركته السياسية.

ونشر بايدن الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي مرفقاً بتعليق: "ناخبو نيكي هيلي، دونالد ترامب لا يريد أصواتكم. أريد أن أكون واضحاً: هناك مكان لكم في حملتي".