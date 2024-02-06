بعد الذكرى الأولى لوقوعه.. الصحة العالمية تعلق على زلزال تركيا 2023

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا في 6 فبراير 2023، كانت إحدى أكبر الكوارث الطبيعية في المنطقة مؤخراً، وذلك بعد مرور عام على تلك الزلازل المدمرة.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية بيانا بمناسبة ذكرى الزلازل، التي ضربت 11 ولاية في تركيا، في 6 فبراير 2023، ومركزها ولاية قهرمان مرعش، وجزء من سوريا.

وجاء في البيان: "مر عام على الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، وأدى إلى مقتل 50 ألف شخص في تركيا، و5 آلاف و900 شخص في سوريا".

ولفت إلى أن عشرات الآلاف من الأشخاص أصيبوا بجروح، وأن آلاف المنازل، والمستشفيات والمباني العامة تضررت، أو دمرت في الكارثة.

وأشار البيان إلى أن السلطات في تركيا، قامت بتنسيق عدد كبير من عمليات الإجلاء الطبي، وأنشأت مستشفيات ميدانية في المناطق المتضررة، لتقديم الرعاية للمصابين.

أما في سوريا، فقد تم التأكيد على أن الزلازل أثرت على المجتمعات المتضررة من الأزمة الناجمة عن الصراعات المستمرة في البلاد، منذ 13 عاماً.

وأكد البيان أن منظمة الصحة العالمية دعمت المناطق المتضررة من الزلازل في تركيا وسوريا، في المجال الصحي.