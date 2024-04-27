هجمات روسية أوكرانية متبادلة بالصواريخ والمسيّرات

أعلنت كل من روسيا وأوكرانيا عن اعتراض وإسقاط صواريخ وطائرات مسيّرة معادية، السبت، وذلك استمرارا لتكثيف إطلاق المسيّرات الهجومية بين البلدين.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض 68 مسيّرة أوكرانية، ليل الجمعة السبت، في منطقة كراسنودار (جنوب) وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

وأوردت الوزارة أن 66 من المسيّرات أُسقطت فوق منطقة كراسنودار، وأُسقطت طائرتان فوق القرم، بحسب وكالة "فرانس برس".

وكتب حاكم منطقة كراسنودار فينيامين كوندراتييف على "تيليغرام": "حاولوا مهاجمة مصاف نفطية وبنى تحتية. وبحسب المعلومات في الموقع، ليس هناك جرحى أو أضرار كبيرة".

وكثف الجيش الأوكراني في الأشهر الأخيرة هجماته بالمسيّرات على الأراضي الروسية، مستهدفا خصوصا منشآت للطاقة.