الإفراج عن فرنسيينِ معتقلينِ في إيران

أفرجت إيران اليوم الجمعة عن فرنسيينِ معتقلينِ في قضايا منفصلة، وهما الآن بصدد العودة إلى فرنسا، حسبما أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية.

وقالت الوزيرة كاترين كولونا إن برنان فيلان، الذي يحمل الجنسية الأيرلندية أيضا، وبنجامان بريير، أفرج عنهما من السجن في مدينة مشهد شمال شرق إيران، و"هما في طريقهما إلى فرنسا".

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أن بلاده ستواصل "العمل من أجل عودة مواطنينا الذين لا يزالون معتقلين في إيران"، وذلك بعيد الإفراج عن الفرنسيينِ برنار فيلان وبنجامان بريير.

وكتب ماكرون على "تويتر": "أخيرا باتا حرّينِ، سيعود بنجامان بريير وبرنار فيلان إلى عائلتيهما، إنه (مصدر) ارتياح، أرحب بالإفراج عنهما، شكرا لجميع من عملوا من أجل بلوغ هذه النتيجة".