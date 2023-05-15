احتدام المنافسة بين أردوغان وكليجدار أوغلو واحتمال التوجه لجولة الإعادة

وقال أردوغان إن الإسراع بإعلان نتائج الانتخابات بينما لا تزال عملية إحصاء الأصوات جارية يعني سرقة إرادة الشعب، في حين دعا منافسه كمال كليجدار أوغلو السلطات الانتخابية إلى تسجيل جميع النتائج على مستوى البلاد.

وكتب أردوغان على "تويتر" في رسالته الأولى منذ انتهاء التصويت: "بينما أُجريت الانتخابات في أجواء إيجابية وديمقراطية، ولا تزال عملية إحصاء الأصوات جارية، فإن محاولة إعلان النتائج على عجل يعني اغتصاب الإرادة الوطنية".

أما كليجدار أوغلو، فقال على تويتر أيضًا: "لن ننام الليلة" ودعا إلى إحصاء جميع بطاقات الاقتراع.

وأظهرت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات تقدمًا طفيفًا لصالح كليجدار أوغلو الذي يقود تحالفًا من 6 أحزاب، وأظهر استطلاعان، يوم الجمعة، أن نسبة تأييده تتجاوز مستوى 50 %.

وقال مسؤول كبير من تحالف المعارضة طلب عدم نشر اسمه: "يبدو أنه لن يكون هناك فائز في الجولة الأولى، لكن بياناتنا تشير إلى أن كليجدار أوغلو في الصدارة".

ونقلت وسائل إعلام تركية عن وكالة "الأناضول" المملوكة للدولة قولها إنه مع إحصاء نحو 75 % من صناديق الاقتراع، حصل أردوغان على 50.83 % مقابل 43.36 % لصالح كليجدار أوغلو.

وهذه الانتخابات هي واحدة من أكثر الانتخابات أهمية في تاريخ تركيا الحديث الممتد منذ 100 عام، وهو اقتراع قد ينهي حكم الرئيس رجب طيب أردوغان المستمر منذ 20 عامًا ويتردد صداه خارج حدود تركيا.

وستقرر الانتخابات الرئاسية ليس فقط من سيقود تركيا -العضو في حلف شمال الأطلسي التي يصل عدد سكانها إلى 85 مليون نسمة- وإنما ستحدد أيضًا أسلوب حكمها، والاتجاه الذي سيمضي فيه الاقتصاد وسط أزمة غلاء محتدمة، فضلًا عن شكل سياستها الخارجية.

وتراقب الدول الغربية، ودول الشرق الأوسط، وحلف شمال الأطلسي، وموسكو، الانتخابات عن كثب التي تصحبها أيضًا انتخابات برلمانية.

وقد تثير هزيمة أردوغان، أحد أهم حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قلق الكرملين، لكنها ستريح إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالإضافة إلى عدد من قادة دول أوروبا والشرق الأوسط الذين لديهم علاقات مضطربة مع أردوغان.

ونجح أردوغان بتحويل تركيا إلى طرف فاعل على الصعيد العالمي، وأقام مشاريع عملاقة فيها لمواكبة العصر، مثل: الجسور، والمستشفيات، والمطارات الجديدة، وأسس صناعات عسكرية تطلب إنتاجها دول أجنبية.