بوتين يقترح تعيين بيلوسوف وزيرا للدفاع بدلا عن شويغو

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعيين أندريه بيلوسوف، وزيرا للدفاع، بدلاً عن سيرغي شويغو.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن قناة "مجلس الفيدرالية الروسي" عبر "تلغرام"، أن "مجلس الفيدرالية تلقى المرشحين الذين اقترحهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناصب رؤساء عدد من الوزارات والإدارات الفيدرالية، وللتشاور تم اقتراح لمنصب وزير الدفاع، أندريه ريموفيتش بيلوسوف".

كما اقترح بوتين تعيين سيرغي إيفغينيفيتش ناريشكين مدير جهاز المخابرات الخارجية، وتعيين فلاديمير ألكسندروفيتش كولوكولتسيف وزيرا للداخلية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن بوتين قرر أن يكون على رأس وزارة الدفاع الروسية مدني، لتكون الوزارة منفتحة على التجديد والأفكار الرائدة.