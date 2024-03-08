بريطانيا تعتزم تسليم أوكرانيا أكثر من 10 آلاف طائرة مسيّرة

أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس خلال زيارة لكييف، الخميس، أنّ لندن ستسلّم أوكرانيا "أكثر من 10 آلاف طائرة من دون طيار" خلال سنة 2024، بينها مسيّرات هجومية.

وقال غرانت شابس، "نواصل التزامنا بتسليح أوكرانيا بطائرات بدون طيار جديدة ومتطورة، آتية مباشرة من شركات تصنيع الدفاع البريطانية، الرائدة في العالم" في هذا القطاع، مشجّعاً حلفاء كييف على أن يفعلوا الشيء نفسه.

ومن بين هذه الطائرات، مسيّرات "اف بي في" التي تمكن الطيار بعد أن يضع خوذة تنقل واقعاً افتراضياً، من رؤية صور التضاريس مباشرة كما لو كان داخل الطائرة.

وأعلنت المملكة المتحدة منتصف فبراير/شباط أنّها ستشارك مع لاتفيا في قيادة تحالف مسؤول عن تنظيم إنتاج وتسليم آلاف الطائرات بدون طيار إلى أوكرانيا "على نطاق واسع وبأسعار معقولة".

وتقول لندن إنّها التزمت بتعبئة 7 مليارات جنيه إسترليني (8,1 مليار يورو) لدعم أوكرانيا عسكرياً منذ الغزو الروسي في فبراير/شباط 2022.