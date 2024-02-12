"لوفيغارو": الانتخابات الرئاسية الفنلندية جرت في مناخ متوتر

جرت الانتخابات الرئاسية الفنلندية، الأحد، في مناخ متصاعد من التوتر الجيوسياسي في أوروبا، وفق صحيفة "لوفيغارو".

وانتهت الانتخابات، في البلد الأوروبي، بفوز رئيس الوزراء الفنلندي الأسبق المحافظ ألكسندر ستاب على خصمه وزير الخارجية الأسبق بيكا هافيستو.

وكانت الصحيفة الفرنسية قالت إنه يتعين، خلال الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، الاختيار بين ألكسندر ستاب، وبيكا هافيستو، لتولي منصب بات يحظى بأهمية إضافية بعد انضمام البلاد الى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وازدياد التوتر مع الجارة روسيا بسبب حرب أوكرانيا.

وأضافت أن المنصب بات أكثر أهمية في ظل التوترات الجيوسياسية في أوروبا منذ بدء موسكو لحربها على أوكرانيا في شباط/فبراير عام 2022، وانضمام فنلندا التي تتشارك حدودًا مع روسيا طولها 1340 كيلومترًا، إلى الناتو.