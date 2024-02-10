رئيس لجنة نيابية أمريكية: لدى بادين تدهور معرفي

قال رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي جيمس كومر، إن نتائج تقرير التحقيق في وثائق الرئيس الأمريكي جو بايدن السرية، تُشير إلى أن لدى الرئيس بايدن "تدهور معرفي".

ويُجري التحقيق، المحقق الخاص المستشار الخاص روبرت هور، وهو محام أمريكي عيّنه الرئيس السابق دونالد ترامب سابقا، وعيّنه المدعي العام ميريك جارلاند للتحقيق في وثائق الرئيس بايدن السرية.