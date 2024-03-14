"روبرت كينيدي" يقرر ترشيح لاعب كرة نائبًا له في حال فوزه بالرئاسة الأمريكية
قرر المرشح الرئاسي الأمريكي المستقل روبرت كينيدي جونيور الذي ترك الحزب الديمقراطي العام الماضي، اختيار نائب له في حال فوزه ويخطط للإعلان عن اسمه خلال الأسبوعين المقبلين، ومن الأسماء المرشحة لاعب كرة قدم شهير، بحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست".
وقالت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها، إن كينيدي تحدث مع اللاعب الشهير في اتحاد كرة القدم الأمريكية آرون رودجرز، وحاكم مينيسوتا المستقل السابق جيسي فينتورا، والسيناتور السابق سكوت براون، والمرشح الرئاسي الديمقراطي السابق أندرو يانغ، وعضو الكونغرس السابقة تولسي غابارد، ومحامية الحقوق المدنية السوداء تريشا ليندسي، ومايك رو مقدم برنامج "Dirty Jobs".
ورغم أن معظم هذه المحادثات لم تسفر عن عرض عمل رسمي، إلا أن كينيدي أكد أن رودجرز وفينتورا من أبرز المتنافسين، حسب ما أوردته الصحيفة.
ولفتت إلى أن فينتورا يدير الآن نشرة إخبارية وبودكاست بعنوان "جيسي فينتورا يموت أولًا ثم يستقيل" مع ابنه، بينما كان رودجرز صريحًا في معارضته لتفويضات اللقاح.
وركز كينيدي على الحصول على حق الوصول إلى صناديق الاقتراع كمرشح مستقل، حيث قدم ما يكفي من التوقيعات للتأهل في يوتا وهاواي ونيو هامبشاير، كما أنشأ حزبه الخاص "نحن الشعب" في بعض الولايات لتسهيل الوصول إلى صناديق الاقتراع.
وفي الوقت الذي يحقق فيه كل من الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، والسابق دونالد ترامب، انتصارات حاسمة في الانتخابات التمهيدية، يأتي كينيدي جونيور لينافسهما كمرشح مستقل، الأمر الذي قد يعيق تقدمهما نحو رئاسة البيت الأبيض.
والتزمت لجنة العمل السياسي الكبرى الداعمة لكينيدي جونيور، وهي لجنة القيم الأمريكية 2024، بإنفاق 15 مليون دولار للمساعدة في جمع التوقيعات في بعض الولايات، وفق الصحيفة.
وبالإضافة إلى ذلك، التقى كينيدي بقادة الحزب الليبرتاري، مستكشفًا إمكانية أن يصبح مرشحهم من أجل تسهيل الوصول إلى صناديق الاقتراع.
ويشارك الناشط كورنيل ويست، وهو مرشح مستقل أيضًا، في محادثات مماثلة للإعلان عن مرشح آخر من أجل التأهل للاقتراع.
وبحسب "واشنطن بوست"، يأمل مدير حملة ويست أن يتم الإعلان عن ذلك بحلول نهاية آذار/مارس الجاري.
وأثارت شعبية كينيدي المتزايدة، خاصة بين المجموعات الديمقراطية الأساسية، مثل الناخبين السود، مخاوف بعض الديمقراطيين، خوفًا من أن يؤثر ذلك على فرص إعادة انتخاب الرئيس بايدن.
وحقق المرشح الرئاسي المحامي روبرت كينيدي، نتائج جيدة، في استطلاعات الرأي بنسبة 22%؛ مما لفت الانتباه إليه كمنافس قوي محتمل لدونالد ترامب وجو بايدن، أو كمرشح يمكن أن يكون له كلمة الفصل بين المرشحين الاثنين في نجاح إحداهما.