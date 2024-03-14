"روبرت كينيدي" يقرر ترشيح لاعب كرة نائبًا له في حال فوزه بالرئاسة الأمريكية

قرر المرشح الرئاسي الأمريكي المستقل روبرت كينيدي جونيور الذي ترك الحزب الديمقراطي العام الماضي، اختيار نائب له في حال فوزه ويخطط للإعلان عن اسمه خلال الأسبوعين المقبلين، ومن الأسماء المرشحة لاعب كرة قدم شهير، بحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست".

وقالت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها، إن كينيدي تحدث مع اللاعب الشهير في اتحاد كرة القدم الأمريكية آرون رودجرز، وحاكم مينيسوتا المستقل السابق جيسي فينتورا، والسيناتور السابق سكوت براون، والمرشح الرئاسي الديمقراطي السابق أندرو يانغ، وعضو الكونغرس السابقة تولسي غابارد، ومحامية الحقوق المدنية السوداء تريشا ليندسي، ومايك رو مقدم برنامج "Dirty Jobs".

ورغم أن معظم هذه المحادثات لم تسفر عن عرض عمل رسمي، إلا أن كينيدي أكد أن رودجرز وفينتورا من أبرز المتنافسين، حسب ما أوردته الصحيفة.

ولفتت إلى أن فينتورا يدير الآن نشرة إخبارية وبودكاست بعنوان "جيسي فينتورا يموت أولًا ثم يستقيل" مع ابنه، بينما كان رودجرز صريحًا في معارضته لتفويضات اللقاح.

وركز كينيدي على الحصول على حق الوصول إلى صناديق الاقتراع كمرشح مستقل، حيث قدم ما يكفي من التوقيعات للتأهل في يوتا وهاواي ونيو هامبشاير، كما أنشأ حزبه الخاص "نحن الشعب" في بعض الولايات لتسهيل الوصول إلى صناديق الاقتراع.