هولندا.. الشرطة تقبض على رجل احتجز رهائن لساعات

انتهت عملية احتجاز رهائن في هولندا، استمرت عدة ساعات اليوم السبت، دون سقوط ضحايا، إذ أطلق سراح جميع المحتجزين وألقت الشرطة القبض على المشتبه به.

وجاء في بيان للشرطة: "تم إطلاق سراح آخر رهينة للتو. وأُلقي القبض على شخص واحد... لا يمكننا تقديم المزيد من المعلومات في هذا الوقت"، وفقًا لرويترز.

وقال صحفيون في مكان الحادث إن رجلاً خرج من الملهى الليلي رافعًا يديه ثم ألقت الشرطة القبض عليه ووضعته في سيارة تابعة لها.

وذكرت الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي أنها أرسلت عدة وحدات من القوات الخاصة إلى الموقع، وهو مبنى يقع وسط مدينة إيده، للتعامل مع احتجاز الرهائن.