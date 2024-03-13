"ذا صن": تسريب وثائق سرية يكشف خطة روسية لمهاجمة أوروبا

قال "المركز الوطني للمقاومة الأوكرانية"، إن قراصنة اعترضوا وثائق عبر البريد الإلكتروني، تتضمن خطة لمهاجمة أوروبا، كان قد وافق عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ووفق تقرير نشرته الصحيفة، "تضمنت رسالة يُعتقد أنها كُتبت إلى بوتين، اقتراح رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، سياسات للولاية المقبلة للرئيس الروسي التي من المحتمل أن تغرق أوروبا في الحرب".

وتكشف الرسالة، عن خمس أفكار رئيسة هي: تأميم الصناعات الرئيسية وزيادة الرقابة وسحق المعارضة، وإلغاء الغرب الكامل لروسيا، و"تصدير الفوضى" في جميع أنحاء أوروبا، بحسب الصحيفة.

وجاء فيها "بعد الانتهاء من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وسقوط نظام كييف، لن تتوقف المواجهة الروسية مع الغرب، بل ستزداد حدة".

وتشدد الرسالة على ضرورة إلغاء اتفاق السلام الموقع بين روسيا السوفيتية ودول المحور عام 1918، ما قد يضع تلك الدول تحت التهديد، حيث أن بوتين لطالما توعد الغرب، وحذر في وقت سابق من هذا الشهر من أنه معرض لخطر القنبلة النووية.