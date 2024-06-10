إجلاء أكثر من 4 آلاف شخص بسبب أعمال عنف جنوبي المكسيك

أجْلت السلطات المكسيكية أكثر من أربعة آلاف شخص من بلدة في ولاية تشياباس، بجنوبي البلاد إلى مراكز إيواء، بعدما شهدت المنطقة، لعدة أيام، أعمال عنف مرتبطة بالجريمة المنظمة، حسب وكالة "فرانس برس".

وقال مكتب المدعي العام في تشياباس في بيان إنه "تم انقاذ 4187 شخصًا" كانوا "يختبئون في منازلهم بعد أعمال عنف" في بلدة تولا.

وتفقدت السلطات 17 عقارًا محترقًا، من بينها منازل وشركات، حيث تم العثور على جثتين إحداهما عائدة لقاصر.