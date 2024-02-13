روسيا تدرج رئيسة وزراء إستونيا على قائمة "المطلوبين"
أعلنت روسيا أنها أدرجت رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس وغيرها من المسؤولين في دول البلطيق على قائمة المطلوبين ردًّا على قيامهم بـ"أعمال معادية" لموسكو، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحافيين الثلاثاء، قال فيه "هؤلاء أشخاص يقومون بأعمال معادية للذاكرة التاريخية ولبلادنا".
وكانت دول البلطيق الثلاث (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا)، قد اتفقت على تعزيز تأمين حدودها مع روسيا وبيلاروسيا تحسبًا لتهديدات عسكرية محتملة في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الإستونية يوم الجمعة الماضي.
وأثار العدوان الروسي في المنطقة مخاوف في دول البلطيق من أنها قد تكون التالية إذا انتصرت روسيا في أوكرانيا.