روسيا تدرج رئيسة وزراء إستونيا على قائمة "المطلوبين"

أعلنت روسيا أنها أدرجت رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس وغيرها من المسؤولين في دول البلطيق على قائمة المطلوبين ردًّا على قيامهم بـ"أعمال معادية" لموسكو، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحافيين الثلاثاء، قال فيه "هؤلاء أشخاص يقومون بأعمال معادية للذاكرة التاريخية ولبلادنا".