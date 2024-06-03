من هي رئيسة المكسيك الجديدة كلاوديا شينباوم؟ (إنفوغراف)

في أوضاع مضطربة، تسيطر عليها ملفات اقتصادية شائكة وأوضاع اجتماعية وأمنية صعبة، انتخب المكسيكيون أخصائية الطاقة كلاوديا شينباوم، لتكون أول رئيسة في تاريخ البلاد.

كلاوديا شينباوم، هي فيزيائية وعمدة سابقة لواحدة من أكثر مدن العالم اكتظاظا بالسكان، مكسيكو سيتي، وعمدة أيضا لمقاطعة تلالبان.

ولدت شينباوم عام 1962 في مكسيكو سيتي، لأسرة يهودية، ودرست الفيزياء قبل أن تحصل على الدكتوراة في هندسة الطاقة، وتنتمي إلى حركة التجديد الوطني (مورينا)، وهي حزب سياسي يساري.

حياتها العملية

شغلت الرئيسة الجديدة، مناصب استشارية في الهيئة الوطنية لتوفير الطاقة، وفي الهيئة الفيدرالية للكهرباء، وفي الدولي لـ"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

وفي عام 2000 كلفت شينباوم، بمنصب وزيرة البيئة في مكسيكو سيتي، ثم عمدة تلالبان في عام 2015، قبل أن تعود بنفس المنصب الأخير إلى العاصمة.

ومن خلال تخصصها وخبراتها، تسعى شينباوم إلى تعزيز التنمية المستدامة، ودعم سياسات مكافحة النيوليبرالية، وحقوق الإنسان، إضافة للتركيز على البحث العلمي، وتعزيز الاستراتيجيات الأمنية، وقضايا مثل تغير المناخ والطاقة المتجددة.