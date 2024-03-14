"إندبندنت": اختبار صاروخ هندي متطور ينذر بسباق تسلح نووي في الإقليم

ولفتت "الإندبندنت" إلى أن هذا التطور المهم يضع الهند بين مجموعة صغيرة مختارة من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة، المعروفة بامتلاكها صواريخ مجهزة بتقنية (Mirv) .

ويغطي مدى الصاروخ الذي يزيد على 5000 كيلومتر كامل أراضي باكستان والصين وجزءا كبيرا من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتسمح تقنية (Mirv)، التي طورتها الولايات المتحدة في السبعينيات من القرن الماضي، للصواريخ الباليستية، بالتغلب على دفاعات العدو من خلال إطلاق رؤوس حربية متعددة، كل منها قادر على استهداف مواقع مختلفة بشكل مستقل.

وبالنظر إلى أن الهند، مثل الصين، تنتهج سياسة "عدم الاستخدام الأول" في ما يتعلق بالأسلحة النووية، ويقوم نهجها النووي على مبدأ الحد الأدنى من الردع الموثوق، فإن الخبراء يشككون في استفادة الهند من تقنية (Mirv) التي ترتبط عادةً بقدرات الضربة الأولى.

ومع ذلك، فإن بعض المحللين يرون أن سعي الهند للحصول على تقنية (Mirv)، دافعه الحصول على "الهيبة والاحترام"، إضافة إلى الرغبة في تأكيد مكانتها في المشهد النووي العالمي.

كما يدعو البعض إلى عدم تجاهل توقيت الإعلان الهندي عن الصاروخ، الذي قد يكون قرارًا سياسيًا بالدرجة الأولى لإرضاء الشارع، وإثارة المشاعر الوطنية قبل الانتخابات.

واعتبر المحلل العسكري المختص في سياسة الأمن القومي في منطقة المحيط الهادئ والهندي، ديريك غروسمان، أن ما قامت به الهند هو إنجاز علمي وتكنولوجي عظيم، لكنه أعرب عن خشيته من أن يؤدي إلى سباق تسلح يزعزع استقرار المنطقة بمرور الوقت.