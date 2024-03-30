امرأة في منصب نائب الرئيس.. "فرس رهان" للوصول إلى المكتب البيضاوي

محمد حامد

يمثّل وجود امرأة في منصب نائب الرئيس، في ملف الترشح للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، "فرس رهان" وسبيلاً مهمًا للمرشح للمنصب الرئاسي في استحقاق نوفمبر المقبل، في سبيل حصد أصوات الناخبين، وفق ما يؤكده متابعون.

ويقول محللون لـ "إرم نيوز" إنّ هناك عدة اعتبارات وحقائق تفسر هذا الاختيار سواء صدر عن مرشح جمهوري أو ديمقراطي أو مستقل.

ويأتي ذلك مع إعلان المرشح المستقل روبرت كينيدي جونيور، بأن "نيكول شاناهان" ستكون نائبًا له في حالة فوزه بالمنصب الرئاسي، ويتجه المرشح الجمهوري دونالد ترامب لنفس الأمر، باحتمال اختيار حاكمة ولاية ساوث داكوتا "كريستي نويم" في هذا المنصب، حال عودته للبيت الأبيض.

رهان مستمر

وبالنسبة إلى الرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن فإن الرهان مستمر على "امرأة" لمنصب النائب، إذا فاز بالمنصب الرئاسي، بعد أن كان لإعلانه في 2020 ، باختيار "كامالا هاريس" كنائب للرئيس أثر قوي في فوزه، حيث جذب مساحة كبيرة من القاعدة الانتخابية للنساء عبر هذا الإعلان، وهو ما نفذه عقب الفوز بالسباق الرئاسي.

ويفيد التاريخ أن المرأة الأمريكية لم تحصل على حقها في التصويت حتى العام 1920، ولم تتقلد مناصب سياسية عليا إلا في بداية الثلاثينيات من القرن الماضي، وهي ما زالت حتى الساعة تعاني تمييزًا إذا ما أبدت منافسة للرجل فيما يعتبره ميدانًا حكرًا عليه.

وهذا الوضع قائم فيما يخص مجال العمل، حيث تتقاضى المديرات التنفيذيات في الولايات المتحدة رواتب أقل بنسبة 40% مقارنة بالرجل الذي يشغل المنصب نفسه، على الرغم من تمتعها بالخبرة المهنية ذاتها، وذلك على حد قول الباحثة السياسية مرح البقاعي.