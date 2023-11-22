حملة تبرعات في التشيك لشراء طائرة قتالية لأوكرانيا

انطلقت في جمهورية التشيك حملة جماعية لشراء طائرة هليكوبتر قتالية من طراز "بلاك هوك" لأوكرانيا، التي تخوض حربا مع الروس منذ قرابة عامين، وفق ما أوردت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.

وبحسب تقرير نشر في الصحيفة، فإن "الحملة تحمل اسم هدية لبوتين وتقودها السفارة الأوكرانية في براغ، وتهدف إلى مساعدة كييف في مواجهة الهجوم الروسي على أراضيها، وتتيح المبالغ التي تم جمعها حتى الآن، وبلغت 23.1 مليون يورو من 188 ألف جهة مانحة، شراء دبابة أو شاحنات أو منصة إطلاق صواريخ أو حتى طائرات بدون طيار وذخيرة".

وأفاد بأنه "يتم جمع هذه التبرعات جزئيا عبر موقع إلكتروني مترجم إلى ست لغات، وتباع عليه قمصان تسخر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والحد الأدنى للتبرعات هو 1968 كرونة أو ما يعادل 80 يورو، ويحمل الرقم إشارة رمزية إلى القمع السوفييتي لحركة ربيع براغ الليبرالية في 1968، وتهدف الحملة التي يقودها رئيس تحرير تلفزيوني سابق، يدعى مارتن أوندراتشيك، للمضي أبعد من ذلك مع شراء مروحية قتالية من طراز بلاك هوك بقيمة تقدر بـ 3.6 مليون يورو".