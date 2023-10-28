آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزةرويترز

الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب 150 هدفا تحت الأرض في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه "ضرب 150 هدفا تحت الأرض" شمال قطاع غزة، ليل الجمعة السبت.

وجاء في بيان نشر بعد ليلة من الضربات الإسرائيلية الكثيفة على قطاع غزة: "خلال الليل ضربت الطائرات المقاتلة (في الجيش الإسرائيلي) 150 هدفا تحت الأرض في شمال قطاع غزة، من بينها أنفاق يستخدمها الإرهابيون ومواقع قتال تحت الأرض ومنشآت أخرى. وقد قتل عدة إرهابيين من حماس".

آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
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كما أعلن في وقت سابق، عن تمكن جيش الدفاع والشاباك الليلة الماضية من تصفية رئيس المنظومة الجوية التابعة لحركة حماس عصام أبو ركبة. 

وكان أبو ركبة مسؤولاً عن إدارة منظومات الطائرات المسيَّرة والمظلات الشراعية وأنظمة الاستطلاع الجوي والدفاع الجوي التابعة لحركة حماس. 

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