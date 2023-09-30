أرمينيا تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي لاستقبال لاجئي قرة باغ

قال مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية، اليوم السبت، إن أرمينيا طلبت من الاتحاد الأوروبي مساعدتها في استقبال لاجئين قادمين من ناغورنو قرة باغ، وذلك منذ استعادة أذربيجان السيطرة على المنطقة، قبل أقل من أسبوعين.

ويُعترف بمنطقة ناجورنو قرة باغ، دوليًا، أنها جزء من أذربيجان، لكن غالبية سكانها من الأرمن المسيحيين الذين أسسوا جمهورية آرتساخ، قبل 3 عقود، بعد صراع عرقي دموي، مع انهيار الاتحاد السوفيتي.