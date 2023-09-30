أرمينيا تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي لاستقبال لاجئي قرة باغ
قال مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية، اليوم السبت، إن أرمينيا طلبت من الاتحاد الأوروبي مساعدتها في استقبال لاجئين قادمين من ناغورنو قرة باغ، وذلك منذ استعادة أذربيجان السيطرة على المنطقة، قبل أقل من أسبوعين.
ويُعترف بمنطقة ناجورنو قرة باغ، دوليًا، أنها جزء من أذربيجان، لكن غالبية سكانها من الأرمن المسيحيين الذين أسسوا جمهورية آرتساخ، قبل 3 عقود، بعد صراع عرقي دموي، مع انهيار الاتحاد السوفيتي.
وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد قال، في وقت متأخر من أمس الجمعة، إن ما يزيد على 100 ألف لاجئ وصلوا إلى أرمينيا، منذ أن شنّت أذربيجان عملية عسكرية خاطفة لاستعادة السيطرة على ناجورنو قرة باغ.
وذكر مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية، في بيان، إن أرمينيا طلبت من الاتحاد الأوروبي، توفير ملاجئ مؤقتة، وإمدادات طبية، وتابع أن روما تعمل على تعزيز سبل إرساء الاستقرار في المنطقة.