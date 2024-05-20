لوفيغارو: فرنسا تواجه "شبح حرب أهلية" في كاليدونيا الجديدة

حذَّر تقرير لصحيفة لو فيغارو الفرنسية من أن الاضطرابات التي يشهدها إقليم كاليدونيا الجديدة يضع فرنسا أمام "شبح الحرب الأهلية" والانحدار إلى موجة من العنف والخوف.

وسلط التقرير الضوء على الوضع في الإقليم الذي يشهد اضطرابات منذ أكثر من أسبوع، معتبرًا أن "شبح الحرب الأهلية يطارد تاريخ فرنسا".

وحذَّر التقرير من أن الصراعات على الهوية تؤدي دائمًا إلى أقصى درجات العنف وتدفع إلى الحرب الأهلية، مشيرًا إلى أن تأجج الوضع في كاليدونيا الجديدة منذ الـ13 من مايو الجاري ينذر بالانزلاق إلى الحرب الأهلية.

وقدَّمت الصحيفة الفرنسية صورة قاتمة عن الوضع في كاليدونيا الجديدة، حيث قتل عدة أشخاص وبلغ حجم الخسائر 200 مليون يورو، وتحول الوضع إلى مواجهات بين من وصفتهم بالميليشيات المسلحة والسكان، بينما تعج شوارع نوميا عاصمة الإقليم بالحواجز، وتوقفت الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والغذاء.