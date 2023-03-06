مسؤول تركي يستبعد لقاء أردوغان وبشار الأسد قبل انتخابات الرئاسة

استبعد عضو مجلس الأمن والسياسة الخارجية بالرئاسة التركية، تشاغري إرهان، عقد اجتماع بين الرئيس أردوغان ونظيره السوري بشار الأسد قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مايو المقبل.

وقال إرهان، في تصريح لوكالة ريا نوفوستي الروسية، اليوم الاثنين، إن لقاء الرئيسين التركي والسوري قبل الانتخابات الرئاسية في تركيا أمر "غير مرجح".