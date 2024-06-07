"نتنياهو يستمع إليّ".. زلة لسان جديدة لبايدن

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في زلة لسان جديدة حين قال إنه يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يستمع" إليه.

وفي مقابلة أجراها مع شبكة "ABC" الأمريكية، بيّن بايدن أن إسرائيل، في رأيه، لم تدخل مدينة رفح "بكامل قوتها"، مما يدل على أن نتنياهو يستمع إليه.

وأضاف "أعتقد أنه يستمع إليّ، لم يفعلوا ذلك، كانوا سيذهبون إلى روسيا، إلى رفح، ويغزون رفح بأكملها، ويدخلون المدينة، ويتحركون بكامل قوتهم، ولم يفعلوا ذلك"، حيث قال في البداية "روسيا" قبل أن يصحح.

وأشار بادين إلى أن "ما فعلوه هو أنهم وافقوا على اتفاق مهم، إذا قبلته حماس بالفعل، وهو مدعوم من مصر والسعودية ومن العالم العربي بأكمله تقريبا، سنرى أن هذا وقت صعب للغاية".