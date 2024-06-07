"نتنياهو يستمع إليّ".. زلة لسان جديدة لبايدن
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في زلة لسان جديدة حين قال إنه يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يستمع" إليه.
وفي مقابلة أجراها مع شبكة "ABC" الأمريكية، بيّن بايدن أن إسرائيل، في رأيه، لم تدخل مدينة رفح "بكامل قوتها"، مما يدل على أن نتنياهو يستمع إليه.
وأضاف "أعتقد أنه يستمع إليّ، لم يفعلوا ذلك، كانوا سيذهبون إلى روسيا، إلى رفح، ويغزون رفح بأكملها، ويدخلون المدينة، ويتحركون بكامل قوتهم، ولم يفعلوا ذلك"، حيث قال في البداية "روسيا" قبل أن يصحح.
وأشار بادين إلى أن "ما فعلوه هو أنهم وافقوا على اتفاق مهم، إذا قبلته حماس بالفعل، وهو مدعوم من مصر والسعودية ومن العالم العربي بأكمله تقريبا، سنرى أن هذا وقت صعب للغاية".
وردا على سؤال حول ما إذا كان نتنياهو يدعم اتفاق وقف إطلاق النار المطروح حاليا على الطاولة، قال بايدن إن الزعيم الإسرائيلي "قال علنا إنه يدعمه"، قبل أن يضيف "علينا التوصل إلى وقف لإطلاق النار".
ونوه بايدن إلى أنه "قال ذلك علانية، وأصدقاؤنا الأوروبيون مهتمون بهذا الأمر، يجب أن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار".
وتثير زلات اللسان المتعددة للرئيس الأمريكي (81 عاما) جدلاً واسعاً بشأن وضعه الصحي ومداركه العقلية قبل أشهر من الاستحقاق الانتخابي.
ويوم أمس الخميس، دعمت تصرفات "غريبة" جديدة للرئيس بايدن، تقارير إخبارية أفادت في وقت سابق بتراجع "الأداء العقلي" لبايدن، بعد أن ظهر في مشاهد مصورة وهو يمشي "مترنحا"، وتارة أخرى ينحني دون مبرر، أمام حرم الرئيس الفرنسي، خلال احتفال الذكرى الـ80 ليوم الإنزال النورماندي في فرنسا.