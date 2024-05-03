"اجتماع سري" مع قضاة لاهاي يثير قلق واشنطن حول مصير نتنياهو

يتزايد قلق واشنطن عقب "اجتماع سرّي" عقده المُشرِّعون الأمريكيون مع مسؤولين كبار في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في ظل الحديث عن اقتراب قضاتها من إصدار قرار باعتقال قادة إسرائيليين.

وتسعى واشنطن استباق صدور أوامر اعتقال محتملة من الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بناءً على نتائج تحقيقات يجريها مكتب المدعي العام للمحكمة في جرائم ارتكبت خلال حرب "السيوف الحديدية" على قطاع غزة.

وبحسب موقع "واللا" الإخباري العبري، أجري ذلك الاجتماع السرّي "افتراضيًا" من قبل 4 مُشرِّعين أمريكيين كبار من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بعد أن ناشدهم نتنياهو للتدخل، بخلاف مناشداته للبيت الأبيض للضغط على مدعي عام المحكمة.