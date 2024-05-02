إيران تفرج عن طاقم سفينة مرتبطة بإسرائيل
أعلنت إيران، اليوم الخميس، إطلاق سراح طاقم سفينة تجارية مرتبطة بإسرائيل، احتجزها الحرس الثوري بالقرب من مضيق هرمز في 13 من أبريل/نيسان الماضي.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في بيان، إنه "أبلغ نظيره الإستوني مارغوس تاساكانا، بالإفراج عن طاقم السفينة الإستوني".
وأضاف عبداللهيان "إيران أفرجت عن جميع طاقم هذه السفينة باتباع نهج إنساني"، وقال إن "هذه السفينة التي أطفأت رادارها في المياه الإقليمية لإيران وعرضت أمن الملاحة للخطر، بقيت رهن الاحتجاز القضائي".
وكانت السفينة تقل طاقما يتكون من 25 شخصا، وفق الشركة الإيطالية السويسرية المشغلة لها "ميديتيرنيان شيبينغ كومباني" (إم إس سي).
وعقب هذا الهجوم، حذر الجيش الإسرائيلي إيران، السبت، من أنها "ستتحمل تبعات" أي تصعيد للنزاع في المنطقة.
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، آنذاك، أن طهران نفذت عملية قرصنة ويجب فرض عقوبات عليها، وطالب الاتحاد الأوروبي بوضع الحرس الثوري على قوائم الإرهاب.
وجاء احتجاز إيران للسفينة بعد أيام من هجوم استهدف قنصلية طهران في دمشق، وأسفر عن مقتل عناصر من الحرس الثوري بينهم ضابط رفيع.
واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم.