إيران تفرج عن طاقم سفينة مرتبطة بإسرائيل

أعلنت إيران، اليوم الخميس، إطلاق سراح طاقم سفينة تجارية مرتبطة بإسرائيل، احتجزها الحرس الثوري بالقرب من مضيق هرمز في 13 من أبريل/نيسان الماضي.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في بيان، إنه "أبلغ نظيره الإستوني مارغوس تاساكانا، بالإفراج عن طاقم السفينة الإستوني".

وأضاف عبداللهيان "إيران أفرجت عن جميع طاقم هذه السفينة باتباع نهج إنساني"، وقال إن "هذه السفينة التي أطفأت رادارها في المياه الإقليمية لإيران وعرضت أمن الملاحة للخطر، بقيت رهن الاحتجاز القضائي".

وكانت السفينة تقل طاقما يتكون من 25 شخصا، وفق الشركة الإيطالية السويسرية المشغلة لها "ميديتيرنيان شيبينغ كومباني" (إم إس سي).