خُطفت على دراجة.. فيديو لأشهر رهينة إسرائيلية بعد تحريرها
نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو لأشهر رهينة حررها ضمن 4 محتجزين كانوا لدى حركة حماس، وهي نوعا أرغاماني، التي لقبت بـ"رمز قضية الرهائن"، وهي واحدة من المختطفين المعروفين عندما ظهرت في مقطع فيديو على مواقع التواصل أثناء اختطاف رجلين لها على دراجة نارية إبان هجوم حماس قبل 8 أشهر.
مقطع الفيديو الذي نشره الجيش الإسرائيلي على منصة "إكس"، أمس السبت، أظهر لحظة نقل الرهينة الإسرائيلية المحررة نوعا أرغاماني على متن طائرة مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي.
وظهرت الرهينة وهي تقفز داخل الطائرة الإسرائيلية قبل نقلها إلى مركز طبي لإجراء الفحوصات، بعد أن أكد الجيش الإسرائيلي بأن الحالة الصحية للرهائن "جيدة".
وظهرت الشابة الإسرائيلية (26 عاما) أثناء اختطافها من حفل "نوفا" في موقف السيارات وهي على دراجة نارية وتصرخ قائلة "لا تقتلوني".
وبعد ساعات من إنقاذها من الأسر الذي دام ثمانية أشهر في غزة، وصلت الرهينة الإسرائيلية المحررة نوعا أرغماني إلى مستشفى في تل أبيب لرؤية أمها المريضة في مراحلها الأخيرة، بحسب ما نقلت "رويترز".
وكانت أرغماني واحدة من الوجوه الأكثر شهرة بين الرهائن الذين خطفتهم حركة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول. وظهرت في لقطات انتشرت بأنحاء العالم أثناء ما بدا أنه عملية نقلها إلى قطاع غزة على متن دراجة نارية بينما كانت تتوسل لإنقاذ حياتها في حين كان يتم اقتياد صديقها سيرا على الأقدام.
ولا يزال صديقها "أفيناتان أور" من بين الرهائن المحتجزين في غزة.
وتمكن الجيش الإسرائيلي، السبت، من تحرير 4 من المحتجزين لدى حركة حماس وسط قطاع غزة، وذلك بعد خطة تمويه نفذها بمناطق مختلفة من مخيمات الوسطى ومدينة دير البلح، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين.