خُطفت على دراجة.. فيديو لأشهر رهينة إسرائيلية بعد تحريرها

وظهرت الرهينة وهي تقفز داخل الطائرة الإسرائيلية قبل نقلها إلى مركز طبي لإجراء الفحوصات، بعد أن أكد الجيش الإسرائيلي بأن الحالة الصحية للرهائن "جيدة".

وظهرت الشابة الإسرائيلية (26 عاما) أثناء اختطافها من حفل "نوفا" في موقف السيارات وهي على دراجة نارية وتصرخ قائلة "لا تقتلوني".

وبعد ساعات من إنقاذها من الأسر الذي دام ثمانية أشهر في غزة، وصلت الرهينة الإسرائيلية المحررة نوعا أرغماني إلى مستشفى في تل أبيب لرؤية أمها المريضة في مراحلها الأخيرة، بحسب ما نقلت "رويترز".

وكانت أرغماني واحدة من الوجوه الأكثر شهرة بين الرهائن الذين خطفتهم حركة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول. وظهرت في لقطات انتشرت بأنحاء العالم أثناء ما بدا أنه عملية نقلها إلى قطاع غزة على متن دراجة نارية بينما كانت تتوسل لإنقاذ حياتها في حين كان يتم اقتياد صديقها سيرا على الأقدام.