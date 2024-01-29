إيران تنفي صلتها بهجوم أسفر عن مقتل جنود أمريكيين

قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، في بيان، اليوم الاثنين، إن طهران ليست ضالعة في هجوم أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين في منطقة على الحدود الأردنية السورية.

وأضافت: "ثمة صراع بين القوات الأمريكية وفصائل المقاومة في المنطقة والتي ترد بهجمات انتقامية".

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجيّة الإيرانية قوله إن "هذه الاتهامات غرضها سياسي ويهدف إلى قلب الحقائق في المنطقة".

جاء ذلك تعقيباً من كنعاني على بيان لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون دعا فيه طهران إلى "وقف التصعيد".

وتزامن ذلك مع قول سفير إسرائيل لدى واشنطن إن الهجوم الأخير على القوات الأمريكية يُظهر أن إيران هي الطرف الرئيسي المزعزع للاستقرار في المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حمّل ميليشيات موالية لإيران مسؤولية تنفيذ الهجوم، متعهداً بالرد ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم.

ويعد الهجوم تصعيدا كبيراً للوضع المتوتر بالفعل في الشرق الأوسط حيث اندلعت الحرب في غزة بعد هجوم شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.