كما أعرب عن أمله في أن يزود الكونغرس كييف بالأسلحة اللازمة، فقاطعه ماكول قائلًا، إن الكونغرس ليس هو من وضع الحظر على مثل هذه الضربات، ثم دعا إلى رفعها.

وقال ماكول: "أنا أتحدث معهم (الأوكرانيين)، لا يمكنهم تحقيق النصر بالقيود التي فرضتموها أنتم عليهم، وليس الكونغرس. وآمل أن ترفعوا هذا الأمر إلى مستشار الأمن القومي وتغيروا هذا القرار السياسي الخطير جدًّا والضار بأوكرانيا، وبالشعب الأوكراني".

وحثت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي بقيادة رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، مايك تيرنر، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي نقلتها واشنطن لشن ضربات على الأراضي الروسية، وذلك وفقًا لرسالة من المشرعين.

وبالتالي، يقترح تيرنر وأعضاء الكونغرس الآخرون أن تسمح الإدارة الأمريكية باستخدام الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة "لضرب أهداف إستراتيجية داخل الأراضي الروسية في ظروف معينة".

ووصف النائب في مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، "خريطة الضربات" ضد روسيا المقدمة في الكونغرس بالجنون: روسيا الحديثة المحبة للسلام لديها فرصة مضمونة لتدمير أي معتد على الفور.

وقال: "روسيا الحديثة لديها فرصة مضمونة لتدمير أي معتد على الفور بغض النظر عن القارة التي يوجد فيها".

وأشار إلى أنه يجب على المواطنين الأمريكيين المسالمين والعاقلين أن يأخذوا الأمور بأيديهم وأن يرسلوا إلى "مزبلة التاريخ" السياسيين الذين استقروا في واشنطن ويسعون إلى إغراق العالم في فوضى الحرب، وبالتالي حرمان، قبل كل شيء، الأمريكيين من مستقبلهم.