الصين تتهم أمريكا باستخدام الفلبين كـ"بيدق"
اتهمت الصين الأربعاء الولايات المتحدة باستخدام الفلبين "بيدقا" في بحر الصين الجنوبي، بعد عدد من الحوادث وقعت في الأسابيع الأخيرة حول جزر متنازع عليها بين البلدين الآسيويين.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ لصحفيين، إن "الصين تنصح الولايات المتحدة بعدم استخدام الفلبين بيدقًا لإثارة اضطرابات في بحر الصين الجنوبي".
وأكدت أنه "يجب على الفلبين ألا تسمح للولايات المتحدة بالتلاعب بها"، بحسب وكالة "فرانس برس".
والشهر الماضي، قالت وزارة الدفاع الصينية، إن الصين ملتزمة دائمًا بحل الخلافات من خلال الحوار والتشاور، لكنها لن تغضّ الطرف عن الاستفزازات والمضايقات المتكررة من الفلبين.
وتتبادل الفلبين والصين الاتهامات بشأن تصادم سفنهما في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، في ظل تصاعد التوترات بشأن المطالبات بالسيادة على الممر المائي الحيوي، بحسب "رويترز".