الصين تتهم أمريكا باستخدام الفلبين كـ"بيدق"

اتهمت الصين الأربعاء الولايات المتحدة باستخدام الفلبين "بيدقا" في بحر الصين الجنوبي، بعد عدد من الحوادث وقعت في الأسابيع الأخيرة حول جزر متنازع عليها بين البلدين الآسيويين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ لصحفيين، إن "الصين تنصح الولايات المتحدة بعدم استخدام الفلبين بيدقًا لإثارة اضطرابات في بحر الصين الجنوبي".

وأكدت أنه "يجب على الفلبين ألا تسمح للولايات المتحدة بالتلاعب بها"، بحسب وكالة "فرانس برس".