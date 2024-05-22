بعد لقائه نتنياهو.. مستشار ترامب يدعو لفرض عقوبات على مسؤولي "الجنائية"

طالب روبرت أوبراين مستشار السياسة الخارجية للمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، الثلاثاء، بفرض عقوبات على مسؤولية المحكمة الجنائية الدولية.

وقال أوبراين، الذي قاد وفداً، إنه يتعين على الولايات المتحدة فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يسعون إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأدلى أوبراين، الذي شغل منصب رابع وآخر مستشار للأمن القومي في إدارة ترامب، بالتصريحات في مقابلة مع "رويترز" بالقدس بعد لقائه نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين خلال زيارة استمرت عدة أيام.

وخلال الاجتماعات، ناقش أوبراين ما وصفه "بالقرار غير العقلاني" للمحكمة الجنائية الدولية بشأن إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، إلى جانب ثلاثة من قادة حركة حماس الفلسطينية.

وقال أوبراين: "يمكننا فرض عقوبات على الحسابات المصرفية والسفر. يمكننا فرض قيود على تأشيرات الدخول على هؤلاء المدعين والقضاة الفاسدين. يمكننا إظهار بعض الهمة الحقيقية هنا".

وكانت الرحلة، التي أوردتها "رويترز" لأول مرة، حالة نادرة لسفر حلفاء لترامب إلى الخارج في إطار وفد للقاء مسؤولين أجانب.

وجاءت الزيارة وسط توتر بين إسرائيل وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن نهج إسرائيل في حرب غزة.