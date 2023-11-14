في أولى مهامه.. كاميرون يبحث مع بلينكن حرب إسرائيل على غزة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن ونظيره البريطاني - المعين حديثاً - ديفيد كاميرون ناقشا الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين والعلاقات مع الصين ومساعدة أوكرانيا.

وبحث الجانبان، خلال مكالمة هاتفية اليوم الاثنين، ضرورة إعلان هدن إنسانية ليتسنى إدخال المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكر المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر أن "الوزير بلينكن واللورد كاميرون أكدا على استمرارية العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأهميتها للأمن إقليميا وعالميا".

يأتي ذلك بعد أن أعاد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يوم الإثنين ديفيد كاميرون رئيس الوزراء الأسبق وزيراً للخارجية في تعديل وزاري جاء بعد إقالة وزيرة الداخلية سويلا برافرمان بعد أن هددت انتقاداتها للشرطة سلطة سوناك.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء إن وزير الخارجية الجديد ديفيد كاميرون سيلتزم بنهج الحكومة الحالي تجاه التحديات العالمية، ومنها ما يتعلق بالصين والصراع في الشرق الأوسط.