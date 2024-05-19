تبادل إسقاط الطائرات المسيرة بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية أسقطت تسعة صواريخ أمريكية من طراز "أتاكمز" فوق شبه جزيرة القرم، وما لا يقل عن 60 طائرة مسيرة فوق الأراضي الخاضعة للسيادة الروسية.

وذكرت السلطات المحلية وفقًا لوكالة "رويترز"، أن طائرة مسيرة تحطمت في موقع مصفاة سلافيانسك للنفط في منطقة كراسنودار دون أن تتسبب في حدوث أي أضرار.

وسلافيانسك مصفاة خاصة تبلغ طاقتها الإنتاجية أربعة ملايين طن من النفط سنويًّا، أي ما يعادل نحو مليون برميل يوميًّا.