تبادل إسقاط الطائرات المسيرة بين روسيا وأوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية أسقطت تسعة صواريخ أمريكية من طراز "أتاكمز" فوق شبه جزيرة القرم، وما لا يقل عن 60 طائرة مسيرة فوق الأراضي الخاضعة للسيادة الروسية.
وذكرت السلطات المحلية وفقًا لوكالة "رويترز"، أن طائرة مسيرة تحطمت في موقع مصفاة سلافيانسك للنفط في منطقة كراسنودار دون أن تتسبب في حدوث أي أضرار.
وسلافيانسك مصفاة خاصة تبلغ طاقتها الإنتاجية أربعة ملايين طن من النفط سنويًّا، أي ما يعادل نحو مليون برميل يوميًّا.
وفي المقابل دمَّر سلاح الجو الأوكراني جميع الطائرات المسيرة الهجومية التي أطلقتها روسيا الليلة الماضية وعددها 37، وفقًا لقائد القوات الجوية الأوكرانية.
وأضاف القائد "نتيجة لمعركة ضد الطائرات، تم إسقاط إجمالي 37 طائرة من طراز شاهد، في مناطق كييف وأوديسا وميكولايف وسومي وفينيتسا وجيتومير وتشيركاسي وخيرسون".