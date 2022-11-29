اتفاق تحالف بين نتنياهو ونائب مناهض للمثليين يثير غضب مجتمع الميم في إسرائيل

وقالت رئيسة "أغودا" أكبر منظمة للدفاع عن حقوق مجتمع الميم في إسرائيل هيلا بير في تصريح لوكالة فرانس برس "إنه يوم أسود لإسرائيل"، وذلك غداة توقيع نتنياهو، زعيم حزب الليكود، اتفاقا مع حزب "نوعم" الذي يقوده عضو الكنيست المناهض للمثليين آفي ماعوز، يمنح الأخير منصب مساعد وزير في الحكومة العتيدة.

وحصد تكتّل اليمين بزعامة نتانياهو وحلفاؤه اليهود المتشددون واليمين المتطرف غالبية مقاعد الكنيست بنيلهم 64 مقعدا من أصل 120، متقدّمين على المعسكر المنافس بقيادة الوسطي يائير لبيد (54 مقعدا).

وبغية تشكيل حكومة يجري نتانياهو محادثات حول توزيع الحقائب الوزارية على حلفائه، وبينهم ماعوز (66 عاماً) الممثل الوحيد لحزب "نوعم" المعروف بمواقفه القومية والمناهضة لمجتمع الميم.