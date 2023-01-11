فرنسا لا تستبعد إدراج الحرس الثوري الإيراني على "قوائم الإرهاب"

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، أنها لا تستبعد فكرة إدراج الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري الإيراني على "قوائم الإرهاب"، بعد يوم من قول ألمانيا إن التحرك سيكون "مهمًا ومنطقيًا" على الصعيد السياسي.

وتدهورت العلاقات بين باريس وطهران في الأشهر الماضية في ظل تعثر جهود إحياء المحادثات النووية التي تشارك فيها فرنسا.

واعتقلت طهران 7 مواطنين فرنسيين في ظل انتقاد فرنسا "لقمع إيران المتظاهرين" في الوقت الحالي.