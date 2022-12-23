ألمانيا تفرض عقوبات اقتصادية على إيران
أفاد موقع صحيفة "اعتماد" الإيرانية، مساء الجمعة، أن الحكومة الألمانية أكبر شريك تجاري أوروبي مع إيران، قررت فرض عقوبات اقتصادية على إيران تضمنت وقف المحادثات التجارية مع طهران.
ونقل الموقع عن وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، قولها إن "الحكومة الألمانية أعلنت، يوم الجمعة، أنها ستعلّق جميع ضمانات الاستثمار في إيران، وائتمانات التصدير للمصدرين الألمان لإيران، وجميع المحادثات الاقتصادية، بما في ذلك المحادثات المتعلقة بالطاقة".
وأشار التقرير، إلى أن "وزارة الاقتصاد الألمانية أوقفت جميع اعتمادات التصدير وضمانات الاستثمار لإيران بسبب الوضع الراهن الخطير للغاية فيها".
ويأتي ذلك، بسبب قمع الاحتجاجات الأخيرة في إيران، وفقًا للتقرير.
وائتمان الصادرات، نوع من التأمين تصدره الحكومة الألمانية للشركات الألمانية لاستخدامه إذا قامت بالتصدير ولم تحصل على رسوم من المستورد.
أمّا ضمانات الاستثمار، فتستخدم لحماية استثمارات الشركات الألمانية في دول المقصد من المخاطر السياسية لبلد المقصد.
والأسبوع الماضي، قال عباس علي قصاعي رئيس الغرفة المشتركة بين إيران وألمانيا، إن "الشركات الألمانية الكبرى ما زالت موجودة رسميًا في إيران ولم تغادر رغم تراجع علاقاتها وتجارتها".
وأضاف "قصاعي" في حديثه لوكالة الأنباء العمالية "إيلنا"، أن "الشركات الألمانية تأمل بتحسين علاقاتها التجارية وموظفيها في إيران".
وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، ذكرت، الجمعة، نقلًا عن بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بلغ التبادل التجاري بين ألمانيا وإيران أكثر من مليار يورو.