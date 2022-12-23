ألمانيا تفرض عقوبات اقتصادية على إيران

ونقل الموقع عن وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، قولها إن "الحكومة الألمانية أعلنت، يوم الجمعة، أنها ستعلّق جميع ضمانات الاستثمار في إيران، وائتمانات التصدير للمصدرين الألمان لإيران، وجميع المحادثات الاقتصادية، بما في ذلك المحادثات المتعلقة بالطاقة".

وأشار التقرير، إلى أن "وزارة الاقتصاد الألمانية أوقفت جميع اعتمادات التصدير وضمانات الاستثمار لإيران بسبب الوضع الراهن الخطير للغاية فيها".

ويأتي ذلك، بسبب قمع الاحتجاجات الأخيرة في إيران، وفقًا للتقرير.

وائتمان الصادرات، نوع من التأمين تصدره الحكومة الألمانية للشركات الألمانية لاستخدامه إذا قامت بالتصدير ولم تحصل على رسوم من المستورد.

أمّا ضمانات الاستثمار، فتستخدم لحماية استثمارات الشركات الألمانية في دول المقصد من المخاطر السياسية لبلد المقصد.