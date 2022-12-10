أستراليا تفرض عقوبات على أشخاص وكيانات في إيران وروسيا

قالت بني وونج وزيرة خارجية أستراليا اليوم السبت (بالتوقيت المحلي) إن الحكومة ستفرض عقوبات تستهدف أشخاصا وكيانات بروسيا وإيران ردا على ما وصفته بتعرض حقوق الإنسان لانتهاكات "جسيمة".

وأضافت وونج في بيان أن أستراليا ستفرض عقوبات على 13 فردا وكيانين، من بينهم شرطة الأخلاق الإيرانية وقوة الباسيج و 6 إيرانيين شاركوا في قمع الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني خلال احتجازها في سبتمبر/ أيلول.