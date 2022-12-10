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أستراليا تفرض عقوبات على أشخاص وكيانات في إيران وروسيا
قالت بني وونج وزيرة خارجية أستراليا اليوم السبت (بالتوقيت المحلي) إن الحكومة ستفرض عقوبات تستهدف أشخاصا وكيانات بروسيا وإيران ردا على ما وصفته بتعرض حقوق الإنسان لانتهاكات "جسيمة".
وأضافت وونج في بيان أن أستراليا ستفرض عقوبات على 13 فردا وكيانين، من بينهم شرطة الأخلاق الإيرانية وقوة الباسيج و 6 إيرانيين شاركوا في قمع الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني خلال احتجازها في سبتمبر/ أيلول.
ستفرض أستراليا عقوبات مالية إضافية على 3 إيرانيين وشركة إيرانية واحدة لتزويدها روسيا طائرات مسيرة
بني وونج
وقالت إن 7 روس متورطين فيما وصفته وزيرة الخارجية بمحاولة اغتيال زعيم المعارضة السابق أليكسي نافالني ستفرض عليهم أيضا عقوبات تتعلق بحقوق الإنسان.
وقالت وونج إنه بالإضافة إلى عقوبات حقوق الإنسان، ستفرض أستراليا عقوبات مالية إضافية على 3 إيرانيين وشركة إيرانية واحدة لتزويدها روسيا طائرات مسيرة لاستخدامها ضد أوكرانيا.