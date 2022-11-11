أستراليا تتهم قراصنة روسًا بالضلوع في هجوم إلكتروني على ملفات طبية

أعلنت الشرطة الأسترالية، الجمعة، أن قراصنة روسًا يقفون وراء هجوم إلكتروني على شركة أسترالية عملاقة للتأمين الصحي، طال 9.7 مليون مشترك لديها، بمن فيهم رئيس الوزراء.

وقال ريس كيرشو، المسؤول في الشرطة الفيدرالية الأسترالية، إن "مجموعة من مجرمي الإنترنت المرتبطين بشكل غامض ببعضهم"، نفذت هجومًا إلكترونيًا من روسيا حيث تقيم المجموعة".

واعترفت "ميديبنك" إحدى شركات التأمين الصحي الخاصة الكبرى في البلاد، خلال الأسبوع الجاري، بأن قراصنة تمكنوا من اختراق البيانات الشخصية لأصحاب بوليصات التأمين لديها.

ونشر هؤلاء القراصنة، الأربعاء، "عينة" من هذه البيانات، ثم نشروا دفعة ثانية، الخميس، على منتدى على الشبكة المظلمة، أي لا يمكن العثور عليها عبر مواقع التصفح التقليدية.

وهي تتضمن معلومات شخصية عن مئات الأشخاص.

ويبدو أن المعلومات الأولى التي كشفت تم اختيارها لإحداث ضرر كبير، إذ طالت أشخاصا يعالجون من إدمان على المخدرات أو أمراض تنتقل بالجنس أو حالات إنهاء للحمل.

وترفض شركة التأمين حتى الآن دفع فدية للقراصنة.