بروكسل تستدعي سفير إيران بعد حكم بسجن بلجيكي 35 عاما

استدعت بلجيكا السفير الإيراني بعد أن قضت محكمة إيرانية على المواطن البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل بالسجن 35 عامًا و74 جلدة، وفق ما أعلنت وزيرة الشؤون الخارجية البلجيكية حجة لحبيب في بيان صدر عنها الثلاثاء.

وأُدين فانديكاستيل "بالتجسس والتعاون مع الولايات المتحدة ضد إيران وغسل الأموال"، وهي تهم نفاها جميعا، حسب وكالة "رويترز".

وذكرت قناة "العربية" أنه "تم القبض على فانديكاستيل العام الماضي أثناء عمله في إيران كعامل إنساني، وقالت الحملة المدافعة عنه إنه أمضى السنوات الست الماضية في العمل مع منظمات غير حكومية دولية مختلفة".