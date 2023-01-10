بروكسل تستدعي سفير إيران بعد حكم بسجن بلجيكي 35 عاما
استدعت بلجيكا السفير الإيراني بعد أن قضت محكمة إيرانية على المواطن البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل بالسجن 35 عامًا و74 جلدة، وفق ما أعلنت وزيرة الشؤون الخارجية البلجيكية حجة لحبيب في بيان صدر عنها الثلاثاء.
وأُدين فانديكاستيل "بالتجسس والتعاون مع الولايات المتحدة ضد إيران وغسل الأموال"، وهي تهم نفاها جميعا، حسب وكالة "رويترز".
وذكرت قناة "العربية" أنه "تم القبض على فانديكاستيل العام الماضي أثناء عمله في إيران كعامل إنساني، وقالت الحملة المدافعة عنه إنه أمضى السنوات الست الماضية في العمل مع منظمات غير حكومية دولية مختلفة".
وقالت منظمة العفو إن "فانديكاستيل تعرض للاحتجاز التعسفي"، بينما قالت حملة دعت إلى إطلاق سراحه إن "اعتقاله كان مدفوعا بأسباب دبلوماسية جيوسياسية".
ويأتي الحكم بعد أن علّقت المحكمة الدستورية البلجيكية مشروع قانون مثير للجدل الشهر الماضي كان من الممكن أن يمهد الطريق لمبادلة سجناء مع إيران.
وأفادت وكالات الأنباء الرسمية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن حكمًا بالسجن 35 عامًا صدر ضد مواطن بلجيكي يبلغ من العمر 42 عامًا، بعد إدانته بأربع تهم من بينها "التجسس لصالح الولايات المتحدة".
وقالت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني (iribnews) إن "محكمة الثورة في طهران أصدرت حكمًا ضد فانديكاستيل المولود عام 1981 بعد محاكمته بأربع تهم".
وأشارت الوكالة إلى أنه "وفقًا للائحة الاتهام الصادرة، تم اتهام فانديكاستيل بالتجسس ضد إيران لصالح جهاز المخابرات الأجنبية، والتعاون مع الحكومة المعادية للولايات المتحدة ضد إيران، وتهريب العملات بشكل احترافي في إيران بمبلغ 500 ألف دولار، وتبييض أموال بالمبلغ نفسه".