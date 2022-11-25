بروكسل... مساع أوروبية لاحتواء التوتر بين باريس وروما بشأن المهاجرين

وردا على الموقف الإيطالي الذي اعتبرته باريس "غير مقبول"، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، تعليق استقبال فرنسا 3500 طالب لجوء موجودين في إيطاليا.

واعتبرت ميلوني، أن هذا القرار "غير مبرر"، وذكرت بأن بلادها استقبلت هذا العام زهاء 90 ألف مهاجر، في حين أن حوالى 12 دولة أوروبية تعهدت استقبال 8 آلاف شخص ورعايتهم، لكنها استقبلت في نهاية المطاف 117 شخصا.

وخطط لعمليات "إعادة توطين" هذه في إطار آلية موقتة للتضامن الأوروبي أقرت في حزيران/يونيو وكانت باريس قد طرحتها بنفسها خلال ترؤسها لمجلس الاتحاد الأوروبي.

غير أن وزارة الداخلية الفرنسية أكدت أن باريس لم تعد تريد "وضعًا يطلب فيه من الدولة نفسها (فرنسا) استقبال سفن (مهاجرين) على أراضيها وتولي عمليات إعادة توطين من دول أعضاء أخرى".

تأطير عمل المنظمات غير الحكومية

وفي محاولة لتفعيل هذه الآلية، عرضت المفوضية الأوروبية الاثنين خطة عمل لتسريع آلية نقل اللاجئين.

وترمي الخطة إلى تعزيز التعاون مع دول المنشأ ودول العبور، لا سيما تونس وليبيا ومصر، للجم الهجرة هجرة وزيادة ترحيل المهاجرين بطريقة غير نظامية.

وتسعى الخطة أيضًا إلى تحسين التعاون في مجال الإنقاذ في البحر بين الدول الأعضاء، ومع المنظمات غير الحكومية التي تشغل السفن الإنسانية، و"تعزيز المناقشات داخل المنظمة البحرية الدولية" بشأن "المبادئ التوجيهية لهذه السفن التي تنفذ عمليات إنقاذ في البحر".

وتعتبر باريس أن الهدف أيضًا هو "تأطير عمل المنظمات غير الحكومية بطريقة أفضل".

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية: "الفكرة ليست في منع كل شيء أو السماح بكل شيء (...) لكن حاليًا هناك ضبابية حول حقوق والتزامات" المنظمات غير الحكومية.

وتنتقد إيطاليا، كما اليونان ومالطا وقبرص، المنظمات الإنسانية التي "تعمل سفنها الخاصة باستقلالية كاملة عن السلطات المعنية".

وترفض ألمانيا من جهتها أن تفرَض قيود على عمل هذه السفن التي تجري عمليات إنقاذ في البحر.