أزمة "أوشن فايكنج" تتصاعد.. إيطاليا تهاجم فرنسا وتصفها بـ"العدائية"

تصاعدت أزمة سفينة "أوشن فايكنج" للمهاجرين بين روما وباريس، يوم الجمعة، فيما اعتبرت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، رد فعل فرنسا بشأن هذه القضية بأنه "عدائي".

ودانت جورجيا ميلوني، رد فعل فرنسا، معتبرة أنه "عدائي وغير مفهوم وغير مبرر"، بعد إعلان باريس إجراءات انتقامية ضد روما بسبب رفضها السماح برسو سفينة "أوشن فايكنج".

وقالت ميلوني حسبما نقلت عنها "فرانس برس": "تأثرت بشدة برد فعل الحكومة الفرنسية العدائي وغير المفهوم وغير المبرر".

وكان أحد أقرب مساعدي ميلوني، حذر فرنسا في وقت سابق الجمعة، من تصعيد الخلاف المستمر حول الهجرة بتقييد قدرة روما على الحصول على أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة للتعافي من جائحة كورونا.

وقال جوفانباتيستا فاتزولاري، المسؤول المعني بتنفيذ برنامج الحكومة، لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" اليومية، اليوم الجمعة، "آمل ألا يكونوا يشيرون إلى أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة لما بعد الجائحة، لأن أي إجراء من هذا القبيل سيكون خطيرا للغاية"، وفق ما أوردت "رويترز".

وتعد إيطاليا المستفيد الأكبر من بين دول الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، مما يسمى بالصندوق الأوروبي للتعافي والمرونة، حيث تحصل على حوالي 200 مليار يورو (204.28 مليار دولار).

وأضاف أن إيطاليا تطالب "بالاحترام فقط"، وذلك بعد أن قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أمس الخميس، إن الخلاف بشأن الهجرة بين روما وباريس سيكون له "عواقب وخيمة على العلاقات الثنائية".

ووصف دارمانان تصرفات إيطاليا بأنها "مستهجنة وأنانية".

وأظهرت صور من قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية، أن السفينة "أوشن فايكنج"، التي تديرها مؤسسة غير حكومية وتحمل أكثر من 200 مهاجر تم إنقاذهم من البحر المتوسط، قد رست اليوم الجمعة في ميناء تولون الفرنسي بعدما رفضت إيطاليا السماح لها بالرسو.

وقالت الحكومة الفرنسية يوم الأربعاء الفائت، إن رفض روما السماح للسفينة بالرسو "غير مقبول".

وذكر المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران لراديو "فرانس إنفو": "تقع مسؤولية استقبال هؤلاء الناس على عاتق إيطاليا".

وأضاف أن "الموقف الإيطالي ... غير مقبول. يجب أن تضطلع إيطاليا بدورها".

وتتخذ حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي تولت السلطة منذ أسبوعين، إجراءات صارمة ضد السفن التابعة لمنظمات الإغاثة الإنسانية، إذ تحثها على نقل المهاجرين الذين يتم إنقاذهم إلى دول أخرى.

وتقول الحكومة إن إيطاليا لا تستطيع وحدها استقبال موجات النازحين من شمال أفريقيا.