أمريكا تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين بسبب قمع الاحتجاجات

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين إيرانيين، اليوم الأربعاء، بينهم المدعي العام ومسؤولون عسكريون بارزون، في تصعيد للضغط على طهران بسبب حملتها القمعية على الاحتجاجات.

والخطوة هي أحدث رد من واشنطن على الإجراءات الصارمة التي تتخذها إيران في مواجهة الاضطرابات التي أشعلت شرارتها وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر أيلول.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إنها فرضت عقوبات على المدعي العام الإيراني محمد منتظري، متهمة إياه بإصدار توجيه إلى المحاكم في سبتمبر أيلول بإصدار أحكام قاسية على العديد ممن تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات.

كما فُرضت عقوبات على شركة (أيمن صنعت زمان فرا) الإيرانية، التي قالت وزارة الخزانة إنها تصنع معدات لقوات إنفاذ القانون الإيرانية تشمل المركبات المدرعة المستخدمة في قمع الحشود.

كما فرضت واشنطن عقوبات على اثنين من كبار المسؤولين في قوات الباسيج، وهي ميليشيا تابعة للحرس الثوري تم نشرها على نطاق واسع خلال الحملة، واثنين من مسؤولي الحرس الثوري.