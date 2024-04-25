روسيا تعلن عن اتفاق مع أوكرانيا لتبادل أطفال نزحوا بسبب الحرب
أعلنت مفوضة حقوق الطفل الروسية، الأربعاء، عن إبرام اتفاق مع أوكرانيا لتبادل نحو 50 طفلاً أجبروا على النزوح بسبب الحرب الروسية، لكن مسؤولاً أوكرانياً رفض في وقت لاحق تأكيد الاتفاق.
وقالت المسؤولة في الكرملين ماريا لفوفا بيلوفا إنه "لأول مرة أجرينا وجها لوجه وبشكل مباشر محادثات مع الجانب الأوكراني. ومن المقرر أن يعود 29 طفلاً إلى أوكرانيا و19 إلى روسيا".
واتُهمت موسكو بنقل أطفال أوكرانيين قسراً إلى الأراضي الروسية بعد الحرب، ونتيجة ذلك أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق لفوفا بيلوفا تتعلق بتلك الادعاءات.
لكن في ظهور إعلامي لاحق، وبينما كان مسؤولون روس وأوكرانيون يلتقون مع وسطاء قطريين في الدوحة، صرّح مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني دميترو لوبينيتس لوكالة "فرانس برس" أنه "لا يستطيع تأكيد هذه المعلومات".
وأضاف المسؤول الأوكراني أن البلدين "ليس بينهما أي اتصال مباشر بشأن هذه القضية".
ومنذ تموز/يوليو 2023، ساعدت قطر في إعادة عشرات الأطفال الأوكرانيين الذين تم نقلهم إلى روسيا خلال الحرب المستمرة منذ عامين.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن 16 طفلا أوكرانيا استفادوا من صفقة تبادل سابقة رافقوا وفد البلاد إلى قطر للخضوع للرعاية "الطبية والعقلية والاجتماعية".
وأضاف زيلينسكي "لقد تم ترحيلهم جميعا قسرا في السابق إلى روسيا، ولكن بفضل جهود الوساطة القطرية الصديقة، تم إطلاق سراحهم"، دون أن يتطرق إلى ادعاء روسيا بشأن صفقة التبادل الجديدة ل48 طفلا، من بينهم 19 سيعودون إلى روسيا.
وتعتقد أوكرانيا أن روسيا أخذت بشكل غير قانوني أكثر من 19 ألف من أطفالها منذ بداية الغزو عام 2022، وقد أعيد منهم أقل من 400.
وتنفي موسكو هذه التهمة، قائلة إنها نقلت أطفالا بعيدا عن مناطق القتال حرصا على سلامتهم.
وبعض الأطفال قتل آباؤهم، في حين تم فصل آخرين عن الأشخاص الذين يقدمون الرعاية لهم بسبب خطوط الجبهة الأمامية المتغيرة بسرعة في بداية الغزو.
وقال لوبينيتس إن وفد بلاده والوسطاء القطريين ناقشوا، بالإضافة إلى عودة الأطفال الأوكرانيين، قضية المدنيين الأوكرانيين المحتجزين في روسيا و"الدور المحتمل لقطر لتكون الوسيط بين أوكرانيا والاتحاد الروسي في هذا الشأن".