روسيا تعلن عن اتفاق مع أوكرانيا لتبادل أطفال‎ نزحوا بسبب الحرب

أعلنت مفوضة حقوق الطفل الروسية، الأربعاء، عن إبرام اتفاق مع أوكرانيا لتبادل نحو 50 طفلاً أجبروا على النزوح بسبب الحرب الروسية، لكن مسؤولاً أوكرانياً رفض في وقت لاحق تأكيد الاتفاق.

وقالت المسؤولة في الكرملين ماريا لفوفا بيلوفا إنه "لأول مرة أجرينا وجها لوجه وبشكل مباشر محادثات مع الجانب الأوكراني. ومن المقرر أن يعود 29 طفلاً إلى أوكرانيا و19 إلى روسيا".

واتُهمت موسكو بنقل أطفال أوكرانيين قسراً إلى الأراضي الروسية بعد الحرب، ونتيجة ذلك أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق لفوفا بيلوفا تتعلق بتلك الادعاءات.

لكن في ظهور إعلامي لاحق، وبينما كان مسؤولون روس وأوكرانيون يلتقون مع وسطاء قطريين في الدوحة، صرّح مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني دميترو لوبينيتس لوكالة "فرانس برس" أنه "لا يستطيع تأكيد هذه المعلومات".

وأضاف المسؤول الأوكراني أن البلدين "ليس بينهما أي اتصال مباشر بشأن هذه القضية".

ومنذ تموز/يوليو 2023، ساعدت قطر في إعادة عشرات الأطفال الأوكرانيين الذين تم نقلهم إلى روسيا خلال الحرب المستمرة منذ عامين.