للأسبوع الـ11.. إسرائيليون يواصلون الاحتجاج على خطة نتنياهو لإصلاح القضاء

وقال رونين شايك، البالغ من العمر 47 عامًا، لرويترز خلال مظاهرة في تل أبيب: "جئت مع أصدقائي هنا إلى تل أبيب للتظاهر ضد ما يسمى الإصلاحات"، مضيفا أنه يريد الدفاع عن ديمقراطية البلاد التي اتهم الحكومة بالسعي لتدميرها.

وقال نتنياهو، الذي عاد لمنصبه لفترة سادسة أواخر ديسمبر كانون الأول، إن المظاهرات تهدف إلى الإطاحة به. ويحاكَم نتنياهو في ثلاث قضايا فساد وينفي ارتكاب أي مخالفات.

ويحظى رئيس الوزراء، الذي يقول إن هدفه تحقيق التوازن بين أفرع الحكومة، بأغلبية في الكنيست، إلى جانب مساندة حلفائه في الائتلاف الديني القومي، لكن الإصلاح القضائي المزمع يثير القلق في الداخل والخارج.