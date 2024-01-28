موسكو تتهم لندن بـ"كراهية روسيا وازدواجية المعايير"

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الشكوك حول تخطيط السفارة الروسية في لندن لعرقلة تتويج تشارلز الثالث، هي مثال آخر على "كراهية روسيا والمعايير المزدوجة".

وعلقت زاخاروفا، الأحد، في قناتها عبر "تيليغرام"، على ما نشرته صحيفة "تلغراف"، بشأن "اكتشاف طائرة دون طيار مجهولة الهوية فوق قصر باكنغهام، رغم فرض نظام حظر الطيران، خلال تتويج تشارلز الثالث ملكا على بريطانيا في أيار/مايو 2023".

وأشارت الصحيفة أن "أجهزة المخابرات البريطانية اشتبهت في وجود أثر روسي في الحادث، بسبب إطلاق الطائرة دون طيار من الجهة التي تقع فيها السفارة الروسية في لندن، لكن على إثر ذلك تم اعتقال مواطن أمريكي".

وقالت زاخاروفا بسخرية: "روت صحيفة التابلويد البريطانية (ذي تلغراف) قصة مفجعة يمكنها أن تنافس على جائزة رهاب الشهر من روسيا، حيث نشرت مقالًا يزعم أن السفارة الروسية في لندن كادت أن تعطل تتويج تشارلز الثالث".

وأضافت: "تبين أنه خلال الاحتفال المقدس كانت هناك طائرة دون طيار مجهولة فوق قصر باكنغهام. وبدأت الشرطة بالطبع على الفور في الاشتباه في السفارة الروسية".