موسكو تتهم لندن بـ"كراهية روسيا وازدواجية المعايير"
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الشكوك حول تخطيط السفارة الروسية في لندن لعرقلة تتويج تشارلز الثالث، هي مثال آخر على "كراهية روسيا والمعايير المزدوجة".
وعلقت زاخاروفا، الأحد، في قناتها عبر "تيليغرام"، على ما نشرته صحيفة "تلغراف"، بشأن "اكتشاف طائرة دون طيار مجهولة الهوية فوق قصر باكنغهام، رغم فرض نظام حظر الطيران، خلال تتويج تشارلز الثالث ملكا على بريطانيا في أيار/مايو 2023".
وأشارت الصحيفة أن "أجهزة المخابرات البريطانية اشتبهت في وجود أثر روسي في الحادث، بسبب إطلاق الطائرة دون طيار من الجهة التي تقع فيها السفارة الروسية في لندن، لكن على إثر ذلك تم اعتقال مواطن أمريكي".
وقالت زاخاروفا بسخرية: "روت صحيفة التابلويد البريطانية (ذي تلغراف) قصة مفجعة يمكنها أن تنافس على جائزة رهاب الشهر من روسيا، حيث نشرت مقالًا يزعم أن السفارة الروسية في لندن كادت أن تعطل تتويج تشارلز الثالث".
وأضافت: "تبين أنه خلال الاحتفال المقدس كانت هناك طائرة دون طيار مجهولة فوق قصر باكنغهام. وبدأت الشرطة بالطبع على الفور في الاشتباه في السفارة الروسية".
وأعربت الدبلوماسية الروسية، عن أسفها لأن الصحيفة البريطانية لم تكتشف ما إذا كان الأمريكي المحتجز "جاسوسا لوكالة المخابرات المركزية أم أنه مجرد هاوي تصوير أراد فقط التقاط صورة لتشارلز الثالث من زاوية غير عادية".
وأضافت أن "هذا الحادث أظهر مرة أخرى معايير لندن المزدوجة تجاه موسكو".
وخلصت زاخاروفا، إلى أنه "لو كانت الرواية عن تدخل سفارتنا قد سادت، كما هو الحال دائمًا، على ما يبدو، لانتهى الأمر بطرد الدبلوماسيين. وهكذا تم تغريم وليد مرعي (المواطن الأمريكي المحتجز) بغرامة قدرها 5 آلاف جنيه إسترليني".
يذكر أنه تم تتويج العاهل البريطاني تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا رسميًا في كنيسة وستمنستر في أيار/مايو الماضي.