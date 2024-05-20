أذربيجان تجهز فريقاً من "المحترفين" للبحث عن الرئيس الإيراني

أصدر إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، اليوم الاثنين، تعليمات بتجهيز فريق بحث وإنقاذ من "المحترفين"، للمساهمة في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، المفقودة.

وقالت وزارة الخارجية الآذرية، في بيان لها عبر منصة "إكس"، أن الفريق مكون من 40 شخصاً من المحترفين المجهزين بالمعدات التقنية اللازمة.

وأضافت أن الفريق سينضم إلى عملية البحث والإنقاذ في أي لحظة على متن طائرتين مروحيتين، لافتة إلى أنه تم إبلاغ إيران بالأمر.

بدورها، ذكرت وزارة الطوارئ الآذرية، أنها مستعدة لتقديم الدعم الفوري لعملية البحث والإنقاذ فيما يتعلق بالهبوط الاضطراري للمروحية التي كانت تقل الوفد برئاسة الرئيس الإيراني.